Дженнифер Лопес показала своих подросших близнецов - ФОТО
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала о празднике в семье. Ее близнецы Макс и Эмми отпраздновали день рождения.
Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, детям певицы исполнилось 16 лет. По этому случаю Дженнифер посвятила именинникам пост в Instagram и показала, как их поздравила. Так, звезда организовала праздничное путешествие в Японию, где они посвятили время исключительно семье. В частности, Лопес с двойняшками посетили множество интересных мест, рестораны с национальной кухней, примерили традиционную одежду и познакомились с местными обычаями.
К слову, в день рождения вся семья вместе поужинала. В соответствующем японском стиле был оформлен и торт именинников. Позади них виднелись шарики.
Макс и Эмми были невероятно благодарны за это путешествие маме и отметили, что "еще никогда не были такими радостными".
"16. Праздничное путешествие по случаю дня рождения", - написала под кадрами знаменитость.
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