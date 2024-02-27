Дженнифер Лопес показала своих подросших близнецов

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала о празднике в семье. Ее близнецы Макс и Эмми отпраздновали день рождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, детям певицы исполнилось 16 лет. По этому случаю Дженнифер посвятила именинникам пост в Instagram и показала, как их поздравила. Так, звезда организовала праздничное путешествие в Японию, где они посвятили время исключительно семье. В частности, Лопес с двойняшками посетили множество интересных мест, рестораны с национальной кухней, примерили традиционную одежду и познакомились с местными обычаями.

К слову, в день рождения вся семья вместе поужинала. В соответствующем японском стиле был оформлен и торт именинников. Позади них виднелись шарики.

Макс и Эмми были невероятно благодарны за это путешествие маме и отметили, что "еще никогда не были такими радостными".

"16. Праздничное путешествие по случаю дня рождения", - написала под кадрами знаменитость.

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