Адель перенесла свои концерты в США

Британская певица Адель сообщила о переносе 10 своих концертов в США из-за болезни, которая сказалась на ее голосе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, мне нужно сделать паузу в пребывании в Вегасе. Я болела в конце последней серии выступлений и на протяжении перерыва", - написала она в Х (ранее Twitter). "У меня не получилось полностью поправиться до возобновления выступлений, и, к сожалению, это (болезнь - прим. ТАСС) сказалось на моем голосе. По предписанию врачей мне не остается ничего, кроме как отдохнуть", - добавила Адель.

Как отмечается в заявлении, 10 концертов, которые запланированы на март, будут перенесены, информацию о датах новых выступлений объявят позже.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!