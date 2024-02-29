Брэд Питт выдвинул строгое требование к своей возлюбленной

Голливудский актер Брэд Питт выдвинул строгое требование для своей возлюбленной Инес де Рамон. Об этом сообщает издание In Touch со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Брэд Питт старается не раскрывать подробности своей личной жизни после развода с актрисой Анджелиной Джоли, который обсуждали несколько лет в прессе. По информации инсайдера, артист якобы заставил свою возлюбленную Инес де Рамон подписать соглашение о неразглашении информации.

"Дело не в том, что он не доверяет Инес. Просто он ценит свою конфиденциальность. Люди со статусом Брэда Питта не хотят, чтобы их сообщения или что-то личное стало достоянием общественности", - объяснил источник.

Однако спустя время представитель актера опроверг слова инсайдера.

В ноябре 2022-го впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера "Вавилон". Новая возлюбленная Питта - диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку с актером сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли. Недавно звезды съехались после знакомства с семьей и друзьями Брэда Питта.

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