https://news.day.az/showbiz/1641164.html Майли Сайрус выпустит неизданный трек Doctor (Work It Out) - ВИДЕО
Майли Сайрус выпустит неизданный трек Doctor (Work It Out) - ВИДЕО
На днях Майли Сайрус анонсировала выход сингла. Более того, стало известно, что певица записала его совместно с Фарреллом Уильямсом.
Как передает Day.Az, певица поделилась с подписчиками обложкой трека в соцсетях:
Интересно, что композиция была записана более 10 лет назад. Она предназначалась для альбома Bangerz. Тогда певица так и не выпустила её, однако в 2017-м в сеть слили демоверсию Doctor. Кстати, именно для этой пластинки Фаррелл продюсировал несколько треков.
Премьера состоится 1 марта.
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