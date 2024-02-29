Майли Сайрус выпустит неизданный трек Doctor (Work It Out)

На днях Майли Сайрус анонсировала выход сингла. Более того, стало известно, что певица записала его совместно с Фарреллом Уильямсом.

Как передает Day.Az, певица поделилась с подписчиками обложкой трека в соцсетях:

Интересно, что композиция была записана более 10 лет назад. Она предназначалась для альбома Bangerz. Тогда певица так и не выпустила её, однако в 2017-м в сеть слили демоверсию Doctor. Кстати, именно для этой пластинки Фаррелл продюсировал несколько треков.

Премьера состоится 1 марта.

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