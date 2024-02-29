Скандал в семье Майли Сайрус: мать певицы "увела" парня у своей дочери

Тиш Сайрус, мать известной певицы Майли Сайрус, в прошлом году вышла замуж за актера Доминика Перселла. Но на свадьбе не было ее дочери Ноа. И сейчас инсайдер рассказал, что ранее Доминик встречался именно с ней. И теперь мать и дочь не общаются.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Us Weekly.

Мать Майли Сайрус вышла замуж за 54-летнего актера "Побег из тюрьмы" в августе прошлого года.

Майли присутствовала на свадьбе, но ее сестра Ноа и брат Брейсон отсутствовали.

Инсайдер теперь утверждает, что Ноа была романтически связан с Домиником, когда Тиш с ним познакомилась.

Знаменитая семья Майли Сайрус в последние годы была разлучена загадочной враждой, и теперь инсайдер поделился новыми обвинениями о том, что на самом деле происходило за кулисами, в сенсационном отчете Us Weekly.

Матриарх Тиш, 56 лет, которая пережила "полный психологический срыв" перед разводом с Билли Рэем Сайрусом, связала себя узами брака с 54-летним актером "Побега из тюрьмы" в прошлом году, в августе 2023 года.

Однако, хотя некоторые члены семьи, такие как дочь Майли, присутствовали на ее свадьбе с австралийским актером, 24-летняя Ноа и брат Брейсон отсутствовали на свадьбе, что породило в то время слухи о разладе.

Инсайдер сообщил изданию, что Ноа встречалась с Домиником и Тиш знала об этом, когда завела с ним отношения.

"Ссора между Ноа и Тиш выходит далеко за рамки того, что думают люди. Ноа очень расстроена тем, что Тиш украла у нее Доминика", - сообщил инсайдер.

Ранее в этом месяце Тиш появилась в подкасте Call Her Daddy и рассказала о своих отношениях с Перселлом, включая их первое свидание.

Она объяснила, что впервые он обратился к ней в 2016 году в Instagram, но она пропустила это.

"Я подписалась на него в Instagram, и он написал мне и просто сказал: "Привет, Тиш, просто хотел сказать, я думаю, ты очень крутая. И ты так здорово справляешься со своей семьей", - рассказала она.

После они долго не общались. Вплоть до развода Тиш с Билли Рэем. Они снова начали общаться, сходили на свидание и признались друг другу в любви.

В конце концов пара поженилась в августе 2023 года, но ее дочь Ноа и сын Брейсон не присутствовали. Источник сообщил, что Ноа не пригласили.

Свадьба прошла в роскошном особняке Майли в Малибу, и инсайдер заявил, что снаружи была охрана, на тот случай, если Ноа придет.

Также инсайдер сообщил, что Ноа всегда была близка со своим отцом, что вызвало разлад между нею и Майли.

Билли Рэй также женился на австралийской певице Firerose в конце октября прошлого года во время "неземного праздника любви".

У певца кантри Билли Рэя и Тиш Сайрус есть общие дети: Майли, Ноа, Брейсон, а также Брэнди и Трейс. Билли Рэй усыновил Брэнди и Трейс от предыдущих отношений Тиш, а также имеет общего сына Кристофера, 31 год, от своей бывшей подруги Кристин Лаки.

По слухам, семейный разлад распространяется и на Майли, которая, в частности, не упомянула своего отца в своей благодарственной речи на церемонии вручения "Грэмми" в начале этого месяца. Сообщается, что отношения дуэта отца и дочери стали шаткими после его расставания с Тиш.

Инсайдер рассказал вскоре после церемонии вручения "Грэмми" в начале этого месяца, что Билли "много раз пытался связаться с Майли", а также поздравлял ее с победой.

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