Наоми Кэмпбелл заподозрили в романе с 37-летним мультимиллионером

53-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл сблизилась с 37-летним мультимиллионером и продюсером Мохаммедом Аль Турки из Саудовской Аравии. Как передает Day.Az, об этом пишет The Sun со ссылкой на источники. Они вместе посетили несколько мероприятий.

Например, недавно их видели на церемонии вручения премии BAFTA, в прошлом году - на Каннском кинофестивале, в 2022 и 2023 годах - на Неделе моды в Париже. В прошлом году на мероприятии в честь дня рождения Кэмпбелл мультимиллионер сидел рядом с именинницей, напомнили в Daily Mail. Впервые вместе супермодель и продюсер появились на красной дорожке Red Sea film festival в 2021 году. Знаменитости давно дружат, напомнили в издании.

По словам источника The Sun, Наоми Кэмпбелл избирательна в общении. С Мохаммедом Аль Турки ее объединяет любовь к моде и искусству. Кроме того, у знаменитостей есть много общих друзей.

"Наоми была с ним в Дубае и казалась такой счастливой, как никогда раньше. Они провели много времени вместе, и, кажется, между ними появилась искра, даже если пока это только дружба", - отметил собеседник The Sun.

Супермодель держит личную жизнь в тайне. Известно, что она дважды была помолвлена - с бас-гитаристом U2 Адамом Клейтоном и с итальянским боссом "Формулы-1" Флавио Бриаторе, но до свадьбы дело не дошло.

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