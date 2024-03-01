https://news.day.az/showbiz/1641495.html Натали Портман на модном шоу в Париже - ФОТО
Натали Портман на модном шоу в Париже - ФОТО
42-летняя голливудская актриса продемонстрировала безупречный стиль в платье без бретелек с пышным подолом от Dior, украшенном абстрактным цветочным принтом и дополненным тонким ремешком на талии, передает Day.Az со ссылкой на ТСН.
К образу Натали подобрала также мини-сумку молочного цвета и босоножки на шпильках в тон. На пальце у звезды сверкало золотое кольцо с рубином, волосы были уложены в мягкую укладку, а на лице был едва заметный очень естественный макияж.
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