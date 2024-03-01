Натали Портман на модном шоу в Париже

42-летняя голливудская актриса продемонстрировала безупречный стиль в платье без бретелек с пышным подолом от Dior, украшенном абстрактным цветочным принтом и дополненным тонким ремешком на талии, передает Day.Az со ссылкой на ТСН.

К образу Натали подобрала также мини-сумку молочного цвета и босоножки на шпильках в тон. На пальце у звезды сверкало золотое кольцо с рубином, волосы были уложены в мягкую укладку, а на лице был едва заметный очень естественный макияж.

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