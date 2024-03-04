Похудевшая Виктория Дайнеко показала, что ест на завтрак

Певица Виктория Дайнеко показала в соцсетях, что ест на завтрак. По словам артистки, она не представляет своей жизни без сладкого, поэтому не стала его исключать из рациона, передает Day.Az.

"Вот такой мой любимый завтрак. Не очень он нарядный, простой. Тост с вкуснейшим хрустящим безглютеновым хлебом, с расплавленным чуть сыром сверху, чтоб стал мягким, но не стекал с хлеба или не запекался в корку. Творог без лактозы с протертой малиной в сахаре. Банан и чай ройбуш в самом конце. Без глютена, без лактозы, без кофеина. Но с сахаром, обожаю сладкое! Без него никуда", - поделилась исполнительница.

Звезда не скрывает, что ей непросто постоянно поддерживать себя в форме, и периодически у нее случаются срывы. Недавно Дайнеко решилась на "суровый" метод похудения после новогодних праздников. Певица призналась в личном блоге, что за это время набрала два килограмма, от которых избавилась с помощью болезненного, но эффективного массажа.

Артистка также рассказывала, что 10 лет борется с аутоиммунным заболеванием, поэтому у нее периодически отекает низ живота. По признанию звезды, она устала опровергать слухи о своем положении после каждого фото в купальнике или выхода в свет в облегающем платье. Певица мечтает вновь стать матерью, но не торопит события. Знаменитость обещала поделиться радостной новостью с поклонниками, когда забеременеет.

Дайнеко растит дочь от музыканта Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. Девочке восемь лет, однако певица по-прежнему скрывает ее имя, а также не публикует фото в соцсетях. Звезда объясняла, что не собирается вмешиваться в судьбу ребенка и "выставлять его напоказ".

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