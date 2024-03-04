https://news.day.az/showbiz/1642088.html Тейлор Свифт опубликовала версию своего грядущего альбома - ФОТО
Тейлор Свифт опубликовала версию своего грядущего альбома - ФОТО
Тейлор Свифт опубликовала версию своего грядущего альбома "The Tortured Poets Department".
Как передает Day.Az, он будет включать бонус-трек "The Black Dog".
Релиз пластинки состоится 19 апреля.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре