Тейлор Свифт опубликовала версию своего грядущего альбома
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Тейлор Свифт опубликовала версию своего грядущего альбома "The Tortured Poets Department".

Как передает Day.Az, он будет включать бонус-трек "The Black Dog". 

Релиз пластинки состоится 19 апреля.

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