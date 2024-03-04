Кэтрин Зета-Джонс показала, как отрывалась на концерте U2 вместе с мужем

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс показала, как вместе с мужем, американским актером Майклом Дугласом, сходила на концерт рок-группы U2.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, коллектив отыграл свое последнее выступление, которое было в рамках мирового турне. Финальный концерт прошел 2 марта в Лас-Вегасе. На выступление U2 пришло немало знаменитостей, среди которых были звездные супруги Кэтрин Зетта-Джонс и Майкл Дуглас. Компанию им также составил 23-летний сын Дилан.

В своем Instagram артистка показывала, как они отрывались на концерте группы, а также делились эмоциями.

У актеров были сидячие места в партере. На концерт Зета-Джонс выбрала вечернее сдержанное платье, а вот 79-летний Майкл Дуглас и Дилан одели костюмы.

В общем, они наслаждались музыкой и невероятным световым шоу. Как призналась актриса, они получили невероятный заряд положительных эмоций и надолго запомнят этот концерт.

"В таком восторге! Эта ночь останется в памяти", - поделилась знаменитость.