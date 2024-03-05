Актера из фильмов про «Гарри Поттера» обвиняют в алчности

Актера Руперта Гринта, которого все помнят по роли Рона Уизли в "Гарри Поттере", обвиняют в зарабатывании трофеев за счет вселенной "Гарри Поттера".

Как передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk, oб этом сообщает Daily Mail.

Поклонники уже не впервые говорят, что Руперту удалось сняться лишь в одном успешном проекте, на котором он зарабатывает уже многие годы благодаря платным мероприятиям для фанатов. В этот раз недовольство поклонников вызвало участие актера в конвенции Enter the Wizard World, запланированной на март.

Дело в том, что цены на это мероприятие оказались слишком высокими. Так, входной билет обойдется в 101 фунт стерлингов, возможность восполнить детскую мечту, сделав совместное фото, стоит уже дороже - 111 фунтов стерлингов. Кроме того, организаторы мероприятия анонсировали личную встречу с актером в составе небольшой группы, не более 30 человек. Полчаса будут стоить 298 фунтов стерлингов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!