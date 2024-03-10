Голливудская актриса Блейк Лайвли и Райан Гослинг отказались от нянь при воспитании детей, чтобы проводить с ними больше времени. Об этом сообщает US Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдеры издания рассказали, что актеры нередко приглашают детей на вечеринки и проводят время с друзьями.

"Блейк и Райан с самого начала были полностью согласны с тем, что дети для них превыше всего, поэтому они не хотят полагаться на нянь. Все получилось замечательно, и они гордятся тем, как расставили приоритеты в семье. У Блейк и Райана есть сплоченная группа друзей, с которыми они любят проводить время. Они включают музыку и устраивают танцевальные вечеринки. Их дети тоже присоединяются. Пара всегда уделяла большое внимание личной жизни, но это не значит, что они общаются только дома. Они также любят ужинать в ресторанах Нью-Йорка", - поделились они.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в 2012 году. Спустя два года у актеров родилась первая дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Айнез, а в 2019-м - дочери Бетти. В конце февраля актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс стали родителями в четвертый раз. После рождения малышки актер появился в программе Power Lunch на канале CNBC и сообщил, что они с супругой очень счастливы.

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