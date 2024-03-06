Эмили Ратаковски в Нью-Йорке

Американская модель Эмили Ратаковски была зафиксирована папарацциями в Нью-Йорке, передает Day.Az.

Известная модель обожает топы на завязках или с откровенными разрезами, рваные джинсы и юбки с вырезом до бедра. На этот раз на ней был длинный черный плащ, светлые джинсовые брюки и черный топ.

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