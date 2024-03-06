https://lady.day.az/news/fashion/1642536.html Эмили Ратаковски в Нью-Йорке
Эмили Ратаковски в Нью-Йорке
Американская модель Эмили Ратаковски была зафиксирована папарацциями в Нью-Йорке, передает Day.Az.
Известная модель обожает топы на завязках или с откровенными разрезами, рваные джинсы и юбки с вырезом до бедра. На этот раз на ней был длинный черный плащ, светлые джинсовые брюки и черный топ.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре