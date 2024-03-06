Софи Тернер заметили на свидании с новым бойфрендом

28-летняя британская актриса Софи Тернер и ее 29-летний бойфренд Перегрин Пирсон были замечены, когда они держались за руки после романтического ужина в Париже во время Недели моды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Daily Mail.

Пара покидала ресторан La girafe во французской столице. Звезда "Игры престолов" появилась на публике в синей рубашке и длинном черном шерстяном пальто. Она дополнила образ парой джинсов, продемонстрировав сумку Louis Vuitton за 1000 фунтов стерлингов.

Тем временем спутник актрисы надел зеленую спортивную куртку, которую соединил с джинсами и кроссовками Adidas.

Перегрин является старшим сыном и наследником Майкла Пирсона, бывшего кинопродюсера, который владеет значительной долей медиа-империи Pearson.

Его родовое поместье является домом для поло-клуба Cowdray Park, который может похвастаться десятью площадками и принимать более 450 матчей ежегодно.

Сейчас Тернер разводится с музыкантом Джо Джонасом, который в сентябре 2023 года подал документы, чтобы расторгнуть их четырехлетний брак. У бывшей пары подрастают две дочери - 3-летняя Вилла и 18-месячная девочка, имя которой не разглашается.