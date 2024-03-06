Дастин Хоффман с женой и внуками посетил премьеру "Кунг-фу Панда 4"

Лауреат премии "Оскар", актер Дастин Хоффман пришел на премьеру комедийного фильма "Кунг-фу Панда 4" со своей женой Лайзой Хоффман и двумя внуками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, они мило позировали фотографам, сообщает Рage Six.

86-летний Дастин для семейного выхода выбрал простой образ. Он был одет в темно-синие брюки, черное поло и синий пиджак. На ногах были удобные белые кроссовки на толстой подошве.

Его супруга, адвокат, 69-летняя Лайза (до брака Готтсеген - ред.) также выбрала удобную одежду. На ней был темно-синий костюм, который она сочетала с белой рубашкой и белыми кедами. Пара нежно держала своих внуков за руки, пока они вместе позировали для фотографий.

Известно, что Дастин и Лайза поженились в октябре 1980 года, у них четверо детей: Джейк, 42 года, Ребекка, 40 лет, Макс, 39 лет, и Александра, 36 лет.

У актера также есть дочери Дженна, 53 года, и Карина, 58 лет, от бывшей жены Энн Бирн, на которой Хоффман был женат с 1969 по 1980 год.

Несмотря на свой многолетний брак с Лизой, Дастин признался в 2011 году, что считает и брак, и семью "неестественными". Он также выступал за браки по расчету.

"Я думаю, что браки по расчету имеют большой смысл, потому что вы не находитесь под давлением влюбленности. Это простой контракт. Вам не обязательно нравиться друг другу, и тогда что бы ни случилось, случается. Нет ничего плохого в ухаживании или романтических отношениях, просто они не должны переходить в договорную фазу, то есть в брак", - объяснил Хоффман.