Здоровье Тейлор Свифт обеспокоило фанатов

Фанаты американской певицы Тейлор Свифт выразили обеспокоенность по поводу здоровья артистки. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поклонники обратили внимание на нездоровый вид артистки во время концерта в Сингапуре, который прошел 5 марта в рамках Eras Tour. Также 34-летняя Свифт кашляла, когда исполняла песню Delicate.

"Надеюсь, с ней все в порядке", - написал один из фанатов певицы в соцсетях. "В ее голосе слышен хриплый тон, она также кажется более спокойной и сдержанной в своих движениях", - обратил внимание второй. "Я могу только представить, насколько это утомительно, когда в туре выкладываешь на 100 процентов на каждом выступлении. Она невероятна!" - добавил третий пользователь сети.

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