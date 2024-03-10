Раскрыты новые подробности романа Джиджи Хадид и Брэдли Купера

Супермодель Джиджи Хадид и голливудский актер Брэдли Купер вышли на новый уровень отношений. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Близкое окружение Брэдли Купера заявило, что актер собирается посетить афтепати премии "Оскар" вместе со своей возлюбленной-супермоделью. По словам источника, отношения знаменитостей накаляются и становятся серьезными. Он также добавил, что "они полностью увлечены друг другом".

Другой инсайдер заявил: "Я не знаю, пройдут ли они вместе по ковровой дорожке Vanity Fair, но они объединятся внутри". Вполне возможно, что актер появится перед фотографами вместе со своей мамой Глорией, которая часто сопровождает его на мероприятиях.

В октябре прошлого года появились слухи о романе модели с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с Брэдли Купером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января модель появилась на публике с матерью актера, после церемонии вручения премии "Золотой глобус". Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных автомобилях. В конце февраля Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли на свидании.

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