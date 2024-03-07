Шарлиз Терон продемонстрировала подтянутую фигуру на спортивном мероприятии

48-летняя американская актриса Шарлиз Терон продемонстрировала спортивную фигуру во время проведения 20-го ежегодного мероприятия Desert Smash, которое проходило в Ла-Квинта, штат Калифорния.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Daily Mail.

Это событие было направлено в пользу благотворительной организации Терон Africa Outreach Project. Звезда фильма "Безумный Макс" вышла на красную дорожку Desert Smash перед тем, как выступить с присутствующими на теннисном корте.

Шарлиз пришла в стильной белой теннисной юбке, которая демонстрировала ее подтянутые ноги. К спортивному аутфиту знаменитость южноафриканского происхождения добавила фиолетовую футболку.

На актрисе также были белые кроссовки, а ее светлые волосы были уложены объемными волнами.

Звезда экрана дополнила свой спортивный образ светлой кепкой и черной кофтой, когда вышла на теннисный корт.

Шарлиз Терон основала свою благотворительную организацию в 2007 году, и с тех пор она активно участвует в проекте. Организация в первую очередь сосредоточена на обогащении физического и психического благополучия молодых людей, живущих в Южной Африке.