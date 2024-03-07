Наоми Кэмпбелл в цветочном платье посетила Парижскую неделю моды

53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл посетила Парижскую неделю моды в цветочном платье и пиджаке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов китайско-ямайского происхождения прибыла на показ Chanel, который состоялся в Grand Palais во время Недели моды в столице Франции. Мама двоих детей была в черно-фиолетовом платье до колена с 3D-аппликациями, напоминающими цветы.

Культовая супермодель сочетала свое платье с пиджаком с черным принтом в клетку.

Кэмпбелл дополнила свой парижский образ черными туфлями на шпильке с носом, сумкой с верхней ручкой и гламурной парой массивных солнцезащитных очков.

Выход знаменитости произошел после того, как стало известно, что Наоми сблизилась с кинопродюсером Мохаммедом Аль Турки после того, как их видели вместе на нескольких мероприятиях.

37-летний арабский мультимиллионер и супермодель давно дружили, а в последнее время пара стала еще ближе, поскольку Кэмпбелл провела время с Мохаммедом на Ближнем Востоке. Инсайдеры рассказывают, что между ними, похоже, есть "искра".