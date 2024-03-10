Солист Coldplay сделал предложение звезде «50 оттенков серого»

Актриса Дакота Джонсон приняла предложение руки и сердца от солиста Coldplay Криса Мартина. Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

34-летняя Дакота Джонсон и 46-летний Крис Мартин обручились спустя шесть лет отношений.

"Пара недавно обручилась и сохранила эту новость в секрете, но теперь они открыто говорят о помолвке в своих кругах. Они не торопятся планировать свадьбу, а просто наслаждаются официальным признанием в своем окружении", - сообщил инсайдер издания.

Он также добавил, что помолвка была неизбежным шагом, поскольку звезды влюблены друг в друга с самого первого дня.

Крис Мартин был женат более 10 лет на актрисе Гвинет Пэлтроу. В браке у звезд родились двое детей: дочь Эппл и сын Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его "осознанным", а судебный процесс завершился только в 2016 году. Позже Гвинет Пэлтроу вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака, а музыкант начал встречаться с Дакотой Джонсон. Пэлтроу подчеркивала, что никогда не препятствовала встречам детей с их отцом и все важные события в их жизни они отмечают вместе. Прошлой осенью актриса показала, как проводит время с Дакотой Джонсон.

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