Назван самый высокооплачиваемый актер в Голливуде за 2023 год

Самым высокооплачиваемым актером в Голливуде за 2023 год стал Адам Сэндлер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Forbes.

Доход популярного комедийного артиста за год составил 73 миллиона долларов. Основным источником заработка Сэндлера Forbes назвал продолжительное сотрудничество со стриминговым сервисом Netflix.

Вторую строчку рейтинга заняла звезда самого кассового фильма года "Барби" Марго Робби. За 2023 год она заработала 59 миллионов долларов за участие в картинах "Барби", "Город астероидов" и в продюсерском проекте "Солтберн".

Тройку самых высокооплачиваемых актеров замкнул Том Круз, чей доход за год составил 45 миллионов долларов, 35 из которых он получил за съемки в седьмой части шпионского боевика "Миссия невыполнима: Смертельная расплата".

При подсчетах учитывались как гонорары за съемки, так и отчисления от сборов, уточнил источник.