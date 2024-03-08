Актриса ранее заявляла, что планирует посвятить себя семье. Они с музыкантом Бенджи Мэдденом воспитывают четырехлетнюю дочь Реддикс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, 51-летняя американская актриса Кэмерон Диас возвращается в кино после 10-летнего перерыва. Об этом пишет Deadline.

Знаменитость сейчас ведет окончательные переговоры о том, чтобы сняться в черной комедии от Apple Original Films "Исход". Диас сыграет вместе с Киану Ривзом и Джоной Хиллом, который также стал соавтором сценария вместе с Эзрой Вудсом и режиссером фильма.

Эта новость появилась через год после того, как инсайдеры рассказали, что Кэмерон не планирует возвращаться в Голливуд после съемок картины "Снова в деле". Она захотела полностью посвятить себя семье.

История рассказывает о Рифе (Киану Ривз), описанного как "поврежденная голливудская звезда, которая должна погрузиться в темные глубины своего прошлого, чтобы противостоять своим демонам и загладить вину после того, как у него требуют таинственный видеоклип".

Пока нет никакой информации о том, какого персонажа сыграет именно Кэмерон.

Пока не было предоставлено графика производства, и непонятно, когда Apple планирует выпустить проект.

Участие Диас в предстоящем фильме "Снова в деле" станет ее первой ролью за десятилетие после "Энни" 2014 года. Диас и Фокс играют двух бывших шпионов, которых снова вовлекают в тайную оперативную жизнь, когда их личности раскрывают.

Производство было прервано, когда у Фокса, как сообщается, случился "кризис" на съемочной площадке, в результате которого трех человек уволили, а актера позже госпитализировали.