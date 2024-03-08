Появился трейлер к романтической комедии с Энн Хэтэуэй
VTB-də MİNİMAL FAİZ DƏRƏCƏSİ İLƏ NAĞD KREDİT 10.49%-dən

В Сети появился первый трейлер к романтической комедии "Идея тебя" с Энн Хэтэуэй и Николасом Голицыным, а также эксклюзивные кадры от Entertainment Weekly. 

Как передает Day.Az, премьера картины на стриминговой площадке "Prime" состоится второго мая.