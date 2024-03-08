https://news.day.az/showbiz/1643180.html Появился трейлер к романтической комедии с Энн Хэтэуэй - ФОТО - ВИДЕО
Появился трейлер к романтической комедии с Энн Хэтэуэй - ФОТО - ВИДЕО
В Сети появился первый трейлер к романтической комедии "Идея тебя" с Энн Хэтэуэй и Николасом Голицыным, а также эксклюзивные кадры от Entertainment Weekly.
Как передает Day.Az, премьера картины на стриминговой площадке "Prime" состоится второго мая.
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