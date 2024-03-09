Натали Портман тайно развелась с мужем спустя 11 лет брака

Актриса Натали Портман завершила бракоразводный процесс с хореографом Бенджамином Мильпье. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представитель актрисы рассказал изданию, что актриса подала на развод еще в июле прошлого года и только в феврале процесс официально завершился.

"Прошлый год был очень трудным и болезненным для Натали, но она вышла из этой ситуации более сильной личностью и теперь находит радость в своей семье, друзьях и работе. Ее главным приоритетом было обеспечить ее детям плавный переход. Она и Бен очень любят своих детей и оба сосредоточены на том, чтобы продолжать вместе их воспитывать и быть для них лучшими родителями. Это самое важное", - сообщил инсайдер.

В январе Натали Портман объявила о переезде в другую страну вместе с детьми на фоне слухов о разводе с Бенжаменом Мильпье. Тогда инсайдеры Daily Mail подтвердили слухи и сообщили, что Натали Портман готовится подать на развод с Бенджамином Миллепье, несмотря на его попытки наладить отношения после измены. Актриса взяла время, чтобы осмыслить все и исцелиться. Она пыталась найти наилучший способ рассказать детям о разводе и оформить все бумаги.

В 2009 году Натали Портман познакомилась с французским хореографом Бенжаменом Мильпье во время съемок фильма "Черный лебедь". В 2011-м у пары родился сын Алеф Мильпье-Портман. Летом 2012 года Натали и Бенжамен поженились. В 2017-м у актрисы и танцора появилась дочь Амалия Мильпье-Портман.

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