Мадонна публично унизила человека с инвалидностью на концерте

Певица Мадонна публично унизила поклонника в инвалидном кресле на своем концерте, который состоялся 7 марта. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

65-летняя Мадонна выступила в Kia Forum в Лос-Анджелесе. Во время концерта певица заметила поклонника, который сидел в зале. Она спросила у фаната, почему он не танцует.

"Ты так и собираешь сидеть?" - поинтересовалась Мадонна.

Когда знаменитость подошла к краю сцены, то увидела, что ее поклонник передвигается на инвалидном кресле. Артистка извинилась перед фанатом.

"О, ладно. Политически некорректно. Прошу прощения. Я рада, что ты здесь", - сказала Мадонна.

Ролик с высказыванием певицы завирусился в сети. Интернет-пользователи раскритиковали знаменитость за неуважительное отношение к поклоннику.

"В ее возрасте ей следовало бы знать, что лучше не делать этого", "Именно поэтому артистам не следует беспокоиться о том, сидит кто-то в зале или нет", "Инвалидность не всегда очевидна. Не имеет значения, был ли человек в инвалидной коляске или нет", - писали в Twitter.

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