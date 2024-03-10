https://news.day.az/showbiz/1643733.html Умерла Светлана Моргунова
Умерла Светлана Моргунова
Народная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР и телеведущая Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил источник в окружении Моргуновой.
"Светлана Михайловна скончалась", - сказала собеседница агентства, не уточнив причину смерти телеведущей.
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