Умерла Светлана Моргунова

Народная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР и телеведущая Светлана Моргунова умерла в возрасте 84 лет.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщил источник в окружении Моргуновой.

"Светлана Михайловна скончалась", - сказала собеседница агентства, не уточнив причину смерти телеведущей.

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