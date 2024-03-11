https://news.day.az/showbiz/1643748.html Драма «Оппенгеймер» получила «Оскар» в номинации лучший фильм
Драма «Оппенгеймер» получила «Оскар» в номинации лучший фильм
Биографическая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" получила премию "Оскар" в категории "лучший фильм", передает Day.Az.
Согласно информации, фильм повествует историю создателя американской атомной бомбы Роберта Оппенгеймера.
В этом году в борьбе за победу в номинации вели "Анатомия падения", "Барби", "Прошлые жизни", "Убийцы цветочной луны", "Оставленные", "Маэстро", "Зона интересов", "Американское чтиво" .
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