Драма «Оппенгеймер» получила «Оскар» в номинации лучший фильм

Биографическая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер" получила премию "Оскар" в категории "лучший фильм", передает Day.Az.

Согласно информации, фильм повествует историю создателя американской атомной бомбы Роберта Оппенгеймера.

В этом году в борьбе за победу в номинации вели "Анатомия падения", "Барби", "Прошлые жизни", "Убийцы цветочной луны", "Оставленные", "Маэстро", "Зона интересов", "Американское чтиво" .

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