Стали известны обладатели премии "Оскар"
Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей "Оскара".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, торжественная церемония прошла в 96-й раз. Победителей определили в 23 категориях.
Список лауреатов в основных номинациях:
"Лучший фильм" - "Оппенгеймер";
"Лучшая актриса" - Эмма Стоун ("Бедные-несчастные");
"Лучший актер" - Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер");
"Лучшая песня" - What Was I Made For? ("Барби");
"Лучшая музыка" - "Оппенгеймер";
"Лучшая мужская роль второго плана" - Роберт Дауни - младший ("Оппенгеймер");
"Лучший зарубежный фильм" - "Зона интересов" (The Zone of Interest);
"Лучший адаптированный сценарий" - "Американское чтиво" (American Fiction);
"Лучший оригинальный сценарий" - "Анатомия падения" (Anatomie d'une chute);
"Лучшая актриса второго плана" - Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные");
"Лучший анимационный фильм" - "Мальчик и птица" (Kimitachi wa Dou Ikiru ka).
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