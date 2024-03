Стали известны обладатели премии "Оскар"

Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей "Оскара".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, торжественная церемония прошла в 96-й раз. Победителей определили в 23 категориях.

Список лауреатов в основных номинациях:

"Лучший фильм" - "Оппенгеймер";

"Лучшая актриса" - Эмма Стоун ("Бедные-несчастные");

"Лучший актер" - Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер");

"Лучшая песня" - What Was I Made For? ("Барби");

"Лучшая музыка" - "Оппенгеймер";

"Лучшая мужская роль второго плана" - Роберт Дауни - младший ("Оппенгеймер");

"Лучший зарубежный фильм" - "Зона интересов" (The Zone of Interest);

"Лучший адаптированный сценарий" - "Американское чтиво" (American Fiction);

"Лучший оригинальный сценарий" - "Анатомия падения" (Anatomie d'une chute);

"Лучшая актриса второго плана" - Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные");

"Лучший анимационный фильм" - "Мальчик и птица" (Kimitachi wa Dou Ikiru ka).

