Оскар 2024 – назван лучший актер

Американская киноакадемия "Оскар-2024" объявила имя лучшего актера года.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, победу в номинации "Лучшая мужская роль" получил актер Киллиан Мерфи. Он блестяще сыграл роль Роберта Оппенгеймера в фильме "Оппенгеймер" об "отце атомной бомбы". Это первая номинация и статуэтка в карьере 47-летнего ирландского актера.

По сюжету биографического фильма американский физик-теоретик, ученый Роберт Оппенгеймер, которого сыграл Мерфи, возглавил Мангеттенский проект - секретную программу разработки ядерного оружия во время Второй мировой войны. Фильм раскрывает научные достижения, внутренние противоречия и моральные дилеммы героя, связанные со своей необычной работой.

Также за звание лауреата в номинации "Лучшая мужская роль" сражались Брэдли Купер ("Маэстро"), Джеффри Райт ("Американское чтиво"), Пол Джаматти ("Оставленные"), Колман Доминго ("Растин").