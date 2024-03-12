Аль Пачино нарушил традиции церемонии премии "Оскар"

В ночь вручения ежегодной знаменитой премии "Оскар" легендарный актер Альфред Пачино нарушил традиции и придал спонтанности престижному событию Американской академии кинематографических искусств и наук.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом сообщает Leadership.

Аль Пачино, как его ласково называют многочисленные поклонники, объявил победителя заветной награды за лучший фильм, просто пропустив обычный список номинантов.

"Я вижу Оппенгеймера", - сказал Пачино, вызвав и шок в зале, нивелировав всю интригу, и волну смеха среди присутствующих.

В центре внимания 96-й церемонии "Оскара", несомненно, оказался "Оппенгеймер", захватывающий кинематографический шедевр, очаровавший как зрителей, так и критиков. Трехчасовая эпопея, снятая провидцем Кристофером Ноланом, рассказывает о жизни Дж. Роберта Оппенгеймера, блестящего, но противоречивого физика, стоящего за разработкой атомной бомбы во время Второй мировой войны.

"Оппенгеймер" безраздельно господствовал на церемонии, получив семь наград, в том числе за лучший фильм, лучшую мужскую роль и лучшую режиссуру. Вместе с тем, на сцене появлялись и другие известные таланты - от блестящей игры Брэдли Купера в "Маэстро" до пронзительной роли Эммы Стоун в "Беднягах".