Дерзкий образ от Селены Гомес на дне рождении своего бойфренда

31-летняя Селена Гомес подняла настроение всей публике, собравшейся на вечернике по случаю дня рождения музыкального продюсера Бенни Бланко. Бойфренд артистки отметил свой 36-й день рождения, по этому поводу Гомес решила не скромничать и выбрала ярко-красное платье и сделала новую прическу, передает Day.Az.

Напомним, что несмотря на то, что пара знакома с 2019 года, официально Селена подтвердила, что они встречаются, в декабре прошлого года. Помимо красного мини-платья с блестками, тонкими бретельками и глубоким вырезом, Гомес также надела алое меховое пальто, которое сделало образ еще более роковым.

Выбор стиля был определенно продиктован эстетикой "Жена мафиози", которая набирает популярность в 2024 году. Звезда дополнила образ ослепительным бриллиантовым колье и блестящими шпильками. Всю ночь певица весело проводила время на вечеринке и фотографировалась с друзьями, среди которых были Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм. Ранее обе звездные пары были неоднократно замечены на двойных свиданиях.

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