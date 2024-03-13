Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса показала себя беременной

На жену голливудского актера Брюса Уиллиса нахлынули воспоминания - она пересмотрела их архивные фотографии.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, некоторыми кадрами модель Эмма Хеминг поделилась у себя в Instagram. В частности, возлюбленная актера опубликовала фото, которые были сделаны 10 лет назад. На черно-белом снимке счастливая Эмма в черном вечернем платье сидит возле празднично одетого Брюса Уиллиса. Тем временем звезда Голливуда нежно прижимается к своей избраннице. Модель не стала подписывать кадр, а только оставила смайлик в виде черного сердечка.

На другом снимке Эмма Хеминг уже позировала со старшей дочерью Мэйбл. Модель держала девочку на руках. Кроме того, жена актера также демонстрировала свой немалый округлый животик. К слову, тогда Эмма Хеминг была беременна и ждала рождения их второй дочери Эвелин.