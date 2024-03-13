18-летнего сына Бритни Спирс заподозрили в романе с дочерью Гэри Ньюмана

Пока у Бритни Спирс в личной жизни (и не только) происходит бардак, ее 18-летний сын Шон на Гавайях время зря не теряет. Парень сблизился с 16-летней дочкой рок-музыканта Гэри Ньюмана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Mirror.

"Шон и Эко действительно могут быть близки друг к другу, учитывая, что они выросли с родителями-знаменитостями", - рассказал источник. Правда, пока точно неизвестно: это близкая дружба или зарождающийся роман. Инсайдер отметил, что, несмотря на расстояние, Шон и Эко довольно часто созваниваются.

Отметим, у Бритни и Кевина Федерлайна есть двое сыновей. По решению суда они живут вместе с отцом. Ранее мужчина решился на откровенный разговор с журналистами и рассказал, почему дети избегают общения с поп-дивой. По его словам, 17-летний Джейден и 18-летний Шон отказываются контактировать с мамой из-за ее откровенных фотографий.