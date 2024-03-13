Раскрыт заработок Кристофера Нолана за фильм «Оппенгеймер»

Раскрыт заработок кинорежиссера Кристофера Нолана за снятый им фильм "Оппенгеймер".

Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источников издания, доход кинематографиста от картины составил почти 100 миллионов долларов - такая сумма сложилась из гонорара Нолана, возмещения его финансовых затрат на съемки, кассовых сборов проекта и победы "Оппенгеймера" на "Оскаре".

На текущий момент кассовые сборы ленты по всему миру составляют 958 миллионов долларов.