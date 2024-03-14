Потерянный фильм 1923 года с легендарной актрисой случайно нашли на распродаже

В США режиссер случайно обнаружил на распродаже коробку с фильмом 1923 года, в котором снялась легендарная актриса Клара Боу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает UPI.

Картину, которая считалась потерянной, нашел режиссер Гэри Хаггинс из Канзас-Сити. В конце 2023 года он узнал, что в Омахе, штат Небраска, закрылась некая дистрибьютерская компания, и ее имущество выставлено на продажу. Хаггинс отправился туда, так как хотел приобрести несколько фильмов из коллекции.

Однако на месте он обратил внимание на упакованную в целлофан стопку кинопленок, причем одна из них была явно старше других. Ему пришлось купить все пленки за 20 долларов, потому что они продавались только комплектом. В той самой коробке оказалась катушка с короткометражной комедией The Pill Pounder ("Ступка и пестик") 1923 года. Главные роли в картине исполнили звезды немого кино Чарльз Мюррей и Клара Боу.

Картину снял режиссер Грегори Ла Кава, который прославился своими комедиями уже в 1930-х. Особенно исследователей заинтересовало открытие давно потерянного фильма с участием Клары Боу. Актриса была одной из самых ярких звезд Голливуда 1920-х годов и считалась первым секс-символом США. "Ступка и пестик" сейчас считается самой ранней сохранившейся картиной с участием Боу. На момент съемок ей было 17 лет. Хаггинс заявил, что это было лучшее вложение 20 долларов в его жизни.

Эксперты отдельно отметили, что фильм находится в отличном состоянии, что большая редкость для старых пленок. До 1940-х годов кинопленку изготавливали из нитроцеллюлозы - очень горючего вещества. Такая пленка портилась с годами, а многие фильмы сгорели во время пожаров в хранилищах. Сейчас считается, что сохранилось не более 20 процентов фильмов, снятых 1900-1930-х.

Снова показать "Ступку и пестик" планируют на традиционном Фестивале немого кино в Сан-Франциско в апреле.

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