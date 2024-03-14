Звезда «Людей Икс» перенесла тяжелую операцию

43-летняя Оливия Манн прошла плановое обследование на риск развития рака груди и услышала страшный диагноз. Голливудской актрисе пришлось пережить четыре операции, включая двойную мастэктомию.

Звезда фильмов "Люди Икс" и "Хищник" рассказала, что в прошлом году решила пройти тест, который проверяет наличие 90 различных генов рака. Обследование показало отрицательный результат, однако через два месяца врачи шокировали Оливию Манн. Ей диагностировали рак обеих грудей типа Б - это означало, что болезнь агрессивна и быстро развивается, передает Day.Az.

"Мы с сестрой Сарой получили отрицательный результат, позвонили и дали друг другу "пять" по телефону. Той же зимой у меня тоже была отрицательная маммограмма, а два месяца спустя у меня диагностировали рак груди. За последние десять месяцев я перенесла четыре операции, столько дней провела в постели, что я даже не могу сосчитать. Я узнала о раке, его лечении и гормонах больше, чем когда-либо могла себе представить", - пожаловалась Оливия.

Звезда кино подчеркнула, что стойко выдержала все испытания, которые выпали на ее долю. По словам Оливии, за десять месяцев борьбы со злокачественной опухолью она плакала всего два раза. Манн отметила, что у нее не было времени на лишние эмоции. Она считает, что негатив мог помешать выздоровлению, для которого нужна ясная голова. Актриса объяснила, почему не хотела делиться своей бедой с поклонниками.

"Я держала в тайне диагноз, чтобы люди не видели мое беспокойство, обезболивающее и больничные халаты. Я позволяю людям следить за собой, когда у меня есть силы, когда я могу одеться и выйти из дома, когда я могу погулять с сыном в парке. Мне нужно было отдышаться и пройти через самые трудные моменты, прежде чем поделиться", - призналась актриса.

В социальной сети Манн выразила отдельную благодарность врачу, который предотвратил развитие опухоли. Доктор Алиабади заставила киноактрису рассчитать риск рака молочной железы. Изучив анализы Манн, гинеколог сделала вывод, что вероятность злокачественной опухоли молочных желез составляет 37 процентов.

"То, что она сделала, спасло мне жизнь. Доктор Алиабади изучила такие факторы, как мой возраст, семейный анамнез рака молочной железы и тот факт, что у меня родился первый ребенок после 30 лет. Из-за этого результата меня отправили на МРТ, которое привело к УЗИ, которое затем привело к биопсии", - рассказала Оливия.

Помимо врачей, Манн поблагодарила за поддержку семью, друзей и возлюбленного Джона Малейни, с которым она находится в отношениях более трех лет. Избранник Оливии ночи напролет изучал подробности каждой операции, читал информацию о лекарствах и их побочных эффектах. Джон был рядом с артисткой перед каждым хирургическим вмешательством и всегда размещал в рамки фотографии совместного сына Малькольма, чтобы его лицо было первым, что увидит Манн отойдя от наркоза.