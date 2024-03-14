Марина Кравец стала мамой во второй раз

В ноябре прошлого года Марина Кравец объявила о второй беременности. 13 марта ведущая рассказала поклонникам, что снова стала мамой.

О счастливом событии 39-летняя Кравец сообщила в соцсетях. "Всем привет! Сегодня у нас был очень солнечный и радостный день! У нас с Аркадием родилась дочка. Первой, кому сообщили эту радостную весть, стала наша старшая малышка - Никуся", - поведала она, передает Day.Az.

"Чувствуем обе себя прекрасно! Такие дни - это, конечно, счастье! Аркадий, любовь моя, поздравляю нас! Спасибо тебе за наше новое чудо! Друзья! Всем здоровья и побольше поводов для радости!" - добавила Марина.

Напомним, юмористка раскрыла беременность во время съемок шоу "Лига городов" на канале ТНТ. В беседе со "СтарХитом" звезда подтвердила, что готовится стать мамой во второй раз. "Скоро в нашей семье ожидается радостное событие, из-за него я не смогу быть наставником команд второго сезона "Лиги городов", - призналась она.

Старшую дочь Нику актриса родила в разар пандемии - в апреле 2020 года. "Здравствуй, наше с Аркадием маленькое большое счастье! Мы ждали этого несколько в другую дату, но кое-кто решил все за нас, - делилась тогда Марина. - Рано утром пришлось быстро одеться и поехать на обследование на всякий случай. Ехали на полчаса, поэтому собранная для роддома сумка с вещами осталась дома. Забегая вперед, скажу, что она бы и не пригодилась, вообще все необходимое выдают на месте! В общем, выезжали налегке. "Время-то еще будет!": думали мы. В итоге мы стали родителями чудесной девочки. Все здоровы и счастливы! Чувствуем себя отлично, узнаем друг друга. Вообще, то, что произошло, и главное, как - просто фантастика!"

Супруг Кравец был вне себя от радости, когда девочка появилась на свет. "Я сильно хотел ребенка, был рад любому раскладу - дочка или сын. Не ожидал, что получится настолько классный пупс, очень вкусный. Знал, что буду его обнимать, но чтобы настолько!" - восклицал генеральный продюсер ТНТ в интервью Peopletalk TV.

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