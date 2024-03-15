Манана Джапаридзе представила клип на песню первой женщины-композитора Востока

Заслуженная артистка Азербайджана Манана Джапаридзе представила новый клип "Sənin Nəğmən (İntizar)" на композицию видного композитора Шафиги Ахундовой и слова поэта, писателя, сценариста и драматурга Мирзааги Атяша, сообщает Day.Az. Композиция представлена в новой аранжировке, а клип снят Djafarov Creative в креативном формате. Стилист-визажист - Сабина Иманова.

Отметим, что в этом году отмечается 100-летие выдающегося композитора, первой на Востоке женщины-композитора, написавшей оперу ("Скала невест", 1972 год), кавалера ордена "Шохрат", народной артистки Азербайджана Шафиги Ахундовой (1924-2013).

Почти 70-летняя деятельность Шафиги Ахундовой - мастера, обладавшего широким творческим диапазоном, включает в себя около 600 произведений - песни и романсы, оперы и оперетты, симфонические сюиты и пьесы, музыкальные партитуры для спектаклей драматических театров.

Мирзаага Атяш (1935-2002) - автор ряда сборников и книг, как сценарист и редактор работал в более сорока художественных и документальных фильмах.

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