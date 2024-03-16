Кэти Топурия перестала скрывать третью беременность

Певица выступила в шоу "Новая Фабрика звезд", где предстала перед публикой с внушительным животом. Для выступления она выбрала обтягивающее платье голубого цвета, чем косвенно подтвердила новости о прибавлении в семье, передает Day.Az.

Судя по размерам живота, артистка на глубоком сроке и роды уже не за горами.

@celebrinews

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!