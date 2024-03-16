https://news.day.az/showbiz/1645277.html Кэти Топурия перестала скрывать третью беременность - ФОТО
Кэти Топурия перестала скрывать третью беременность - ФОТО
Певица выступила в шоу "Новая Фабрика звезд", где предстала перед публикой с внушительным животом. Для выступления она выбрала обтягивающее платье голубого цвета, чем косвенно подтвердила новости о прибавлении в семье, передает Day.Az.
Судя по размерам живота, артистка на глубоком сроке и роды уже не за горами.
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