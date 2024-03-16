Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли за поцелуями в ресторане

Модель Джиджи Хадид и актера Брэдли Купера заметили на свидании в Нью-Йорке. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на People.

В ночь с четверга на пятницу, 14 марта, пара посетила итальянский ресторан Via Carota в Нью-Йорке в компании друзей. Джиджи Хадид и Брэдли Купер пришли на день рождения канадской телезвезды Энтони Поровски. На вечеринке они не скрывали чувств, и папарацци удалось заснять их за поцелуем. Модель обнимала актера и целовала его в губы.

В октябре прошлого года появились слухи о романе модели с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с Брэдли Купером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января модель появилась на публике с матерью актера, после церемонии вручения премии "Золотой глобус". Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных автомобилях. В конце февраля Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли на свидании.

Gigi Hadid and Bradley Cooper pack on the PDA at dinner in New York City.

Gigi Hadid and Bradley Cooper pack on the PDA at dinner in New York City.

Gigi Hadid and Bradley Cooper pack on the PDA at dinner in New York City.