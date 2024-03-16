Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли за поцелуями в ресторане

Модель Джиджи Хадид и актера Брэдли Купера заметили на свидании в Нью-Йорке. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на People.

В ночь с четверга на пятницу, 14 марта, пара посетила итальянский ресторан Via Carota в Нью-Йорке в компании друзей. Джиджи Хадид и Брэдли Купер пришли на день рождения канадской телезвезды Энтони Поровски. На вечеринке они не скрывали чувств, и папарацци удалось заснять их за поцелуем. Модель обнимала актера и целовала его в губы.

В октябре прошлого года появились слухи о романе модели с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с Брэдли Купером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января модель появилась на публике с матерью актера, после церемонии вручения премии "Золотой глобус". Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных автомобилях. В конце февраля Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли на свидании.