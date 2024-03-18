Шакира рассказала, как жертвовала собой ради бывшего мужа Жерара Пике

Певица Шакира призналась, что пожертвовала своей карьерой ради бывшего мужа, футболиста Жерара Пике. Как передает Day.Az, об этом знаменитость рассказала в интервью The Sunday Times.

В феврале Шакира анонсировала свой первый альбом за семь лет. В разговоре с журналистом певица объяснила, почему сделала такой перерыв. По словам артистки, она отказалась от работы ради экс-супруга Жерара Пике.

"На долгое время я приостановила свою карьеру, чтобы быть рядом с Жераром, чтобы он мог играть в футбол. Я многим пожертвовала ради любви", - заявила Шакира.

Шакира и Жерар Пике начали встречаться в 2010-м. Спустя два года у них родился первенец Милан, а еще через два года на свет появился их второй сын Саша. Летом 2022 года певица ушла от футболиста из-за его измен. Через полгода Шакира выпустила песню, в которой "прошлась" по своему бывшему мужу и его новой девушке. 47-летняя певица записала трек о "мести" на испанском языке, в котором есть отсылки к новым отношениям спортсмена. Сейчас знаменитость живет со своими сыновьями в Майами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!