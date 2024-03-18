Джон Бон Джови может уйти со сцены после перенесенной операции

Певец Джон Бон Джови не исключает, что может уйти со сцены после перенесенной операции на связках. Его цитирует The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам артиста, он все еще не восстановился после операции, которую ему провели в 2022 году на атрофированной связке. Поэтому он сомневается, что сможет отправиться на гастроли с новым альбомом своей группы "Forever".

"Насчет тура не знаю. Я бы хотел отправиться на гастроли в следующем году, но я все еще восстанавливаюсь", - сказал он.

Сейчас, добавил Бон Джови, он может спеть только одну песню за день.

"А мне нужно, я хочу и желаю петь два с половиной часа подряд по четыре дня в неделю, месяцами. И работаю над этим", - сказал он.

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