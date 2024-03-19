Известный американский певец задолжал миллионы долларов казино

Известный американский певец Бруно Марс задолжал миллионы долларов казино в Лас-Вегасе. Об этом пишет Complex, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам инсайдеров, сумма долга артиста составляет 50 миллионов долларов. Отмечается, что в 2016 году исполнитель заключил многолетний контракт с компанией MGM Resorts. "По сути, он им принадлежит. Он зарабатывает 90 миллионов долларов в год на сделке, которую заключил с казино, но ему также необходимо возвращать долг", - рассказал источник.

Ранее певец рассказывал о своем пристрастии к азартным играм. Он отмечал, что это началось, когда ему было 19 лет.

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