Селин Дион рассказала о жизни с постоянными болями

Канадская певица Селин Дион рассказала о жизни с синдромом мышечной скованности. В своем Instagram она назвала болезнь одним из самых главных испытаний, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Она напомнила, что в 2022 году у нее диагностировали синдром мышечной скованности, характеризующийся постоянными спазмами, которые сопровождаются сильными болями. "Преодоление этого аутоиммунного заболевания стало одним из тяжелейших испытаний в моей жизни, но я остаюсь уверенной, что однажды вернусь на сцену и буду жить как можно более нормальной жизнью", - написала она.

Дион также выразила поддержку другим людям, страдающим от этого синдрома. "Знайте, что у вас все получится! У нас все получится!" - заявила певица.

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