Зендаю засняли на свидании с Томом Холландом

Актеров Зендаю и Тома Холланда заметили вместе на публике 17 марта. Как передает Day.Az, фотографии знаменитостей опубликованы на сайте Daily Mail.

Влюбленные посетили теннисный турнир BNP Paribas Open в Калифорнии. Для мероприятия Зендая выбрала образ в спортивном стиле. Она надела белую майку, мини-юбку, толстовку на молнии и кроссовки. Том Холланд появился на публике в белой майке, коричневой рубашке, темных брюках, ботинках и очах.

В прошлом месяце Зендаю засняли на свидании с актером Томом Холландом, с которым она встречается с 2021 года. Влюбленные были замечены в Лондоне. Папарацци успели сфотографировать знаменитостей после вечеринки, посвященной премьере второй части фильма "Дюна". Зендая вышла в свет в черном платье-комбинации, а ее бойфренд - в черном костюме с жилетом и футболкой. Том Холланд и Зендая вместе покинули мероприятие и отправились на свидание.

Несколько недель назад актриса стала гостьей премии ESSENCE Black Women в Лос-Анджелесе. Она предпочла для мероприятия "голый" корсет со стразами от Jean Paul Gaultier из весенне-летней кутюрной коллекции 2020 года. Образ дополнили широкие синие джинсы, массивный чокер из серебра и остроносые туфли Christian Louboutin.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!