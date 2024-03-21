Dr. Dre получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Американский рэпер и продюсер Доктор Дре (Dr. Dre, Андре Ромелл Янг) получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом пишет Billboard, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Артист официально получил 2775-ю звезду. На церемонии присутствовали его друзья и коллеги, среди которых были такие звезды хип-хопа, как Эминем (настоящее имя - Маршалл Мэтерс III), Снуп Догг (настоящее имя - Кельвин Кордозар Бродус-младший) и 50 Cent (настоящее имя - Кертис Джексон III). "Выросший в Комптоне, я никогда не предполагал, что однажды буду представлен здесь, среди героев моего детства", - сказал продюсер.

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