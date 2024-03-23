Группа ABBA получит королевские награды Швеции

Король Швеции Карл XVI Густав решил наградить участников группы ABBA - Бенни Андерссона, Анни-Фриду Рёйс (Лингстад), Бьорна Ульвеуса и Агнету Фельтског - рыцарским орденом Вазы, который в последние 50 лет не вручался никому. Церемония награждения состоится 31 мая 2024 года в замке Кунгл.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт королевского дворца, участники группы получат орден степени командора первого класса "За выдающийся вклад в шведскую и международную жизнь".

Орден Вазы - один из четырех рыцарских орденов Швеции наряду с орденами Меча, Северной Звезды и Серафима. Претендентов на получение рыцарских орденов в Швеции номинирует общественность. Эти предложения рассматривает и готовит специальный совет при канцелярии Его Величества. Решение о награждении должно поддержать правительство, а затем король утверждает это решение.

Орден Вазы был учрежден в 1772 году королем Густавом III и вручался шведам за особые заслуги перед Отечеством - в торговле, художествах и земледелии, науке. Однако в 1974 году власти Швеции решили, что пожалование королевских орденов должно производиться только среди членов королевского дома Швеции, а также иностранцев - за особые заслуги перед Швецией. Граждан страны было решено не награждать орденами - ради обеспечения "равенства всех граждан Швеции". И с 1975 года орден Вазы не вручался.

В конце 2010-х - начале 2020-х принцип отказа от пожалования королевских орденов гражданам Швеции был пересмотрен, так как значительная часть общественности считала такое решение несправедливым. В 2022 году наградная система Швеции была реформирована. Было установлено, что военные за особые заслуги перед Отечеством будут награждаться Королевским Орденом Меча, госслужащие - Королевским орденом Полярной звезды, а частные лица, в том числе артисты и художники, - Королевским орденом Вазы.

Знак ордена Вазы представляет собой мальтийский крест белой эмали, в центре которого - золотой сноп с двумя серпами, окруженный золотым ободком красной эмали с надписью: "Густав Третий Основатель, 1772". Венчает знак королевская корона.

Начало правления Карла XVI Густава по времени совпало со взлетом популярности ABBA в мире. В 1974 году они победили на конкурсе песни "Евровидение" с песней Waterloo, в июне 1976 года квартет исполнил песню Dancing Queen во время телеконцерта перед свадьбой Карла XVI Густава и будущей королевы Сильвии Зоммерлат. В мае 2022-го монарх с супругой посетили в Лондоне премьеру музыкального шоу ABBA Voyage.

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