Звезда Marvel раскритиковала фильмы про супергероев

Голливудская актриса и звезда серии фильмов Marvel про Железного человека Гвинет Пэлтроу высказалась о супергеройских фильмах. Ее цитирует TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пэлтроу поддержала режиссера фильма "Американское чтиво" Корда Джефферсона, который призвал вкладывать средства в небольшие инди-проекты в ходе своей речи на церемонии вручения премии "Оскар".

По мнению актрисы, современные студии вкладывают много ресурсов в высокобюджетные фильмы о супергероях, из-за чего индустрия страдает. Она заявила о важности сосредоточиться на создании оригинального и разнообразного искусства. "Понимаете, вы можете снять много хороших фильмов, которые кажутся по-настоящему оригинальными, но, как только вы попытаетесь угодить всем, есть риск, что упадет качество", - высказала Пэлтроу критику.

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