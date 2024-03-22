Сын Майкла Джексона подал в суд на бабушку

Сын певца Майкла Джексона (1958-2009) Блэнкет (Биджи) подал в суд на свою бабушку Кэтрин, мать артиста. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он потребовал, чтобы суд запретил Кэтрин растрачивать наследство певца на судебные тяжбы.

По данным портала, Кэтрин Джексон и Блэнкет сперва объединились ради борьбы с распорядителями наследства, но теперь он передумал.

Размер транзакции, которую оспаривали Кэтрин и Блэнкет, неизвестен. Возможно, предыдущая тяжба касается контракта с компанией Sony, которой должны продать около половины музыкального каталога Джексона за $600 млн.

Оспаривание транзакции суд отклонил, и Кэтрин решила подать на апелляцию, с чем Блэнкет ввиду малой надежды выиграть не согласен, как и с необходимостью тратиться на дальнейшие суды.

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