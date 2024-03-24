Назван размер полученного матерью Майкла Джексона наследства

Мать Майкла Джексона (1958-2009) Кэтрин получила более $55 миллионов из наследства сына с 2009 года. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на соответствующие судебные документы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сумма стала известна после того, как 22-летний сын Джексона Блэнкет (Биджи) подал иск против 93-летней бабушки, пытаясь запретить ей тратить деньги на другую, не названную им судебную тяжбу.

По мнению журналистов, Кэтрин Джексон хочет потратиться на суд со звукозаписывающей компанией Sony, чтобы оспорить продажу лейблу половины каталога звезды за $600 млн.

Представители Джексонов указали в судебных документах на то, что Кэтрин сняла не менее $33 млн наличными, чтобы оплачивать суды.

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